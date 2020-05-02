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Альмерия - Эльче 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
02 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Альмерия
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Эльче, которое состоится 02 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Эльче
Эльче
13ИспанияврФернандо Мартинес
24Гвинея-БисаузщУбулан Мендес
22СербиязщСрджан Бабич
19БразилиязщРодриго Эли
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
3ИспанияпзГонсало Мелеро
23ПортугалияпзСаму Кошта
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
13Испаниявр Эдгар Бадия
7АргентиназщЛисандро Магальян
23ИспаниязщКарлос Клерк
2АргентиназщЛаутаро Бланко
17Испанияпз Хосан
26ИспанияпзДжон Дональд
20ИспанияпзХерард Гумбау
16ИспанияпзФидель Чавес
11Испаниянп Тете
9АргентинанпЛукас Бое
10ИспаниянпПере Милья
Главные тренеры
ИспанияХоан Руби
АргентинаСебастьян Беккасесе
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
11 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
15 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
16 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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