Барселона - Осасуна 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
02 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 02 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|22
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Серхио Эррера
|2
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|34
|пз
|Икер Муньос
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|33
|нп
|Икер Бенито
|11
|нп
|Энрике Барха
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В заявке «Барселоны» новое лицо – 15-летний форвард Ламин Ямал. Этого парня ставят даже выше, чем Фати и Гави.Материалы по теме В заявке «Барсы» — 15-летний «мини-Месси»! Такого таланта, как Ямал, не было давно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|70.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|68.8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|49.0
|8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|45.8
|9
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|10
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|44.1
|11
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|42.7
|13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|40.6
|14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|36.5
|15
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|36.5
|16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|34.4
|17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|34.4
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|32.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|32.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|16.7