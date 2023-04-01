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Барселона - Осасуна 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
02 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Барселона
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 02 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
28ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
5ИспанияпзСерхио Бускетс
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ФранциянпУсман Дембеле
1ИспанияврСерхио Эррера
2ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщУнай Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
20ИспаниязщМануэль Санчес
34ИспанияпзИкер Муньос
19ИспанияпзПабло Ибаньес
33ИспаниянпИкер Бенито
11ИспаниянпЭнрике Барха
14ИспаниянпРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В заявке «Барселоны» новое лицо – 15-летний форвард Ламин Ямал. Этого парня ставят даже выше, чем Фати и Гави.Материалы по теме В заявке «Барсы» — 15-летний «мини-Месси»! Такого таланта, как Ямал, не было давно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
11 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
15 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
16 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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