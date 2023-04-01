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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
02 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 02 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
5ИспанияпзИгор Субельдия
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
21ИспанияпзДавид Сильва
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6Испаниязщ Начо
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
11ИспанияпзМарко Асенсио
9ФранциянпКарим Бензема
21Бразилиянп Родриго
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» собрал десятку звёзд, которые близки к тому, чтобы сменить команду.Материалы по теме «ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
11 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
15 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
16 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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