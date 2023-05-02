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Тулуза - Ланс 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
02 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Тулуза
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ланс, которое состоится 02 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ланс
Ланс
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
10БельгияпзБрехт Дежагере
17НидерландыпзСтейн Спирингс
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
6МарокконпЗакария Абухляль
27НидерландынпТейс Даллинга
21БразилиянпРафаэл Ратан
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
6КамерунпзЖан Онана
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
28ФранцияпзАдриен Томассон
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ФранцияФилипп Монтанье
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн33 17 5 11 55-36 56 56.6
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
9 Ницца33 12 12 9 40-31 48 48.5
10 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
11 Реймс33 11 14 8 40-35 47 47.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
14 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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