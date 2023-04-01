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Фрайбург - РБ Лейпциг 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
02 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Фрайбург
РБ Лейпциг

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Нойштрелиц
Карлсруэ
0 : 8
Динамо Др
Штутгарт
0 : 1
Кан-Мариенборн
Нюрнберг
0 : 2
Мюнхен-1860
Боруссия Д
0 : 3
Виктория 1889
Бохум
0 : 3
Штрален
Санкт-Паули
3 : 4
Ян
Кёльн
2 : 2 4 : 3
Любек
Ганза Р
1 : 0
Эльверсберг
Байер
4 : 3
Айнхайт В
Падерборн 07
0 : 10
Иллертиссен
Хайденхайм
0 : 2
Байройт
Гамбург
1 : 3 ДВ
Киккерс Оффенбах
Фортуна
1 : 4
Карл Цейсс
Вольфсбург
0 : 1
Штутгартер Кикерс
Гройтер Фюрт
2 : 0
Бремер
Шальке-04
0 : 5
Шварц-Вайс
Зандхаузен
0 : 4
Энгерс 07
Арминия
1 : 7
Шотт
Ганновер-96
0 : 3
Рёдингхаузен
Хоффенхайм
0 : 2
Кайзерслаутерн
Фрайбург
1 : 2 ДВ
Оберахерн
Боруссия М
1 : 9
Блау-Вайс Л
Аугсбург
0 : 4
Айнтрахт Б
Герта
4 : 4 6 : 5
Вальдхоф
Хольштайн
0 : 0 5 : 3
Эрцгебирге
Майнц
0 : 3
Кемницер
Унион
1 : 2 ДВ
Ингольштадт 04
Дармштадт 98
0 : 3
Энерги
Вердер
1 : 2
Магдебург
Айнтрахт Ф
0 : 4
Тойтония Оттензен
РБ Лейпциг
0 : 8
Виктория 1904
Бавария
0 : 5
1/16 финала
Метка
A01
 РБ Лейпциг
Гамбург
4 : 0
A02
 Штутгартер Кикерс
Айнтрахт Ф
0 : 2
A03
 Вальдхоф
Нюрнберг
0 : 1
A04
 Любек
Майнц
0 : 3
A05
 Эльверсберг
Бохум
0 : 1
A06
 Дармштадт 98
Боруссия М
2 : 1
A07
 Айнтрахт Б
Вольфсбург
1 : 2
A08
 Хоффенхайм
Шальке-04
5 : 1
A09
 Фрайбург
Санкт-Паули
2 : 1 ДВ
A10
 Ганновер-96
Боруссия Д
0 : 2
A11
 Падерборн 07
Вердер
2 : 2 5 : 4
A12
 Зандхаузен
Карлсруэ
2 : 2 8 : 7
A13
 Штутгарт
Арминия
6 : 0
A14
 Ян
Фортуна
0 : 3
A15
 Аугсбург
Бавария
2 : 5
A16
 Унион
Хайденхайм
2 : 0
1/8 финала
Метка
B01
 Падерборн 07
Штутгарт
1 : 2
B02
 Унион
Вольфсбург
2 : 1
B03
 РБ Лейпциг
Хоффенхайм
3 : 1
B04
 Майнц
Бавария
0 : 4
B05
 Зандхаузен
Фрайбург
0 : 2
B06
 Айнтрахт Ф
Дармштадт 98
4 : 2
B07
 Нюрнберг
Фортуна
1 : 1 5 : 3
B08
 Бохум
Боруссия Д
1 : 2
1/4 финала
Метка
QF3
 Айнтрахт Ф
Унион
2 : 0
QF4
 Бавария
Фрайбург
1 : 2
QF2
 Нюрнберг
Штутгарт
0 : 1
QF1
 РБ Лейпциг
Боруссия Д
2 : 0
1/2 финала
Метка
SF1
 Фрайбург
РБ Лейпциг
02.05
SF2
 Штутгарт
Айнтрахт Ф
03.05

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