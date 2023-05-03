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Краснодар - Акрон 03 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Финал. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Краснодар
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Финал. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Съёмка тренировок с дрона, штраф в 1000 рублей за мат и байки про Бышовца. Как Евгений Калешин строит тренерскую карьеру.Материалы по темеЭксклюзив Уникальное интервью с тренером «Акрона». На установке со «Спартаком» он ссылался на Библию 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча 1-го этапа Кубка России (Путь регионов): «Краснодар» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
0 : 0 1 : 4
Краснодар
Ростов
1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Спартак М
2 : 1
Краснодар
Крылья Советов
2 : 2 3 : 0
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Урал
1 : 1 03.05
Команда12
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
Краснодар
Акрон
03.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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