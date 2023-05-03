Краснодар - Акрон 03 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Финал. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Финал. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Евгений Игоревич Калешин
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Съёмка тренировок с дрона, штраф в 1000 рублей за мат и байки про Бышовца. Как Евгений Калешин строит тренерскую карьеру.Материалы по темеЭксклюзив Уникальное интервью с тренером «Акрона». На установке со «Спартаком» он ссылался на Библию 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча 1-го этапа Кубка России (Путь регионов): «Краснодар» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|0 : 0 1 : 4
| Краснодар
Ростов
|1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Спартак М
|2 : 1
| Краснодар
Крылья Советов
|2 : 2 3 : 0
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Урал
|1 : 1
|03.05
|Команда
|1
|2
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
| Краснодар
Акрон
|03.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06