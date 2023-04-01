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Ливерпуль - Фулхэм 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
20ПортугалиянпДиогу Жота
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
10ШотландияпзТомас Кейрни
8УэльспзГарри Уилсон
30БразилиянпКарлос Винисиус
11ИзраильнпМанор Соломон
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Красные отказались от главной трансферной цели.Материалы по теме Владельцы «Ливерпуля» делают из клуба середняк. Не спасёт даже Клопп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 28-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити32 24 4 4 84-30 76 79.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед32 19 6 7 49-39 63 65.6
5
Лига Европы
Ливерпуль33 16 8 9 65-42 56 56.6
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
7 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм33 13 6 14 45-45 45 45.5
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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