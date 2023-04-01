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Манчестер Сити - Вест Хэм 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
47АнглияпзФил Фоден
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
24ГерманиязщТило Керер
21ИталиязщАнджело Огбонна
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
27МароккозщНаиф Агер
3АнглиязщАарон Крессуэлл
28ЧехияпзТомаш Соучек
41АнглияпзДеклан Райс
11БразилияпзЛукас Пакета
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9ЯмайканпМайкл Антонио
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Спор о величии команд и их наследии.Материалы по теме Гвардиола уже изменил футбол. Не важно, будет у «Ман Сити» требл или нет 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити32 24 4 4 84-30 76 79.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед32 19 6 7 49-39 63 65.6
5
Лига Европы
Ливерпуль33 16 8 9 65-42 56 56.6
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
7 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм33 13 6 14 45-45 45 45.5
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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