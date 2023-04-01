Манчестер Сити - Вест Хэм 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|24
|зщ
|Тило Керер
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|27
|зщ
|Наиф Агер
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|28
|пз
|Томаш Соучек
|41
|пз
|Деклан Райс
|11
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Дэвид Мойес
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Спор о величии команд и их наследии.Материалы по теме Гвардиола уже изменил футбол. Не важно, будет у «Ман Сити» требл или нет 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|76.5
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|65.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|56.6
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|55.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|45.5
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|39.4
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|34.3
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5