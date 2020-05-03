Атлетико - Кадис 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
03 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Кадис, которое состоится 03 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Анхель Корреа
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|25
|зщ
|Хорхе Мере
|3
|зщ
|Фали Хименес
|22
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|19
|нп
|Серхи Гвардиола
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|10
|нп
|Тео Бонгонда
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|70.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|68.8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|49.0
|8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|45.8
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|44.4
|10
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|42.7
|12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|42.7
|13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|40.6
|14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|36.4
|15
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|36.5
|16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|36.5
|17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|34.4
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|32.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|32.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2