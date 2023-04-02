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Хетафе - Сельта 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
03 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Хетафе
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Сельта, которое состоится 03 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Сельта
Виго
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
4УругвайзщГастон Альварес
9Испанияпз Порту
11ИспанияпзКарлес Аленья
20СербияпзНеманья Максимович
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
15ГаназщДжозеф Айду
4ИспаниязщУнай Нуньес
17ИспанияпзХавьер Галан
24ИспанияпзГабриэль Вейга
8ИспанияпзФран Бельтран
23СШАпзЛукас де ла Торре
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Жирона32 12 8 12 50-45 44 45.8
9 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
10 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
11 Севилья32 11 8 13 38-47 41 42.7
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
16 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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