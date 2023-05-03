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Брест - Нант 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Брест
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
7АлжирпзХарис Белькебла
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
15БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
9ФранциянпФранк Онора
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
10ФранцияпзЛюдовик Блас
17ФранцияпзМусса Сиссоко
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
29ФранцияпзКентен Мерлен
27НигериянпМозес Саймон
99АлжирнпАнди Делор
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн33 17 5 11 55-36 56 56.6
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
9 Ницца33 12 12 9 40-31 48 48.5
10 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
11 Реймс33 11 14 8 40-35 47 47.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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