Брест - Нант 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|7
|пз
|Харис Белькебла
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|15
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|9
|нп
|Франк Онора
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|10
|пз
|Людовик Блас
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|27
|нп
|Мозес Саймон
|99
|нп
|Анди Делор
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|70.7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|69.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|61.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|59.6
|6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|56.6
|7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|53.5
|8
|Клермон
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|49.5
|9
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|48.5
|10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|48.5
|11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|47.5
|12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|43.4
|13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|41.4
|14
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|33.3
|15
|Страсбург
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|32.3
|16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|33.3
| 17
Зона вылета
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|33.3
| 18
Зона вылета
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|22.2
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|22.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|14.1