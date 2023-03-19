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Аталанта - Специя 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
03 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Аталанта
Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Специя, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Специя
Специя
57ИталияврМарко Спортьелло
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
3ДаниязщЙоаким Мехле
7НидерландыпзТён Копмейнерс
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
88ХорватияпзМарио Пашалич
91КолумбиянпДуван Сапата
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
4УэльсзщИтан Ампаду
43ГрециязщДимитриос Николау
20ИталиязщСимоне Бастони
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
25ИталияпзСальваторе Эспозито
10ИталиянпДаньеле Верде
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
11ГананпЭммануэль Гьяси
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияЛеонардо Семпличи
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
3
Лига чемпионов
Ювентус32 18 6 8 48-27 60 62.5
4
Лига чемпионов
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
5
Лига Европы
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
7 Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
8 Фиорентина32 12 9 11 42-36 45 46.9
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
11 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
12 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
13 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
14 Салернитана32 7 13 12 38-51 34 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория32 3 8 21 20-57 17 17.7

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