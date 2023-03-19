Аталанта - Специя 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
03 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Специя, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Специя
Специя
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|88
|пз
|Марио Пашалич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|27
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|20
|зщ
|Симоне Бастони
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|25
|пз
|Сальваторе Эспозито
|10
|нп
|Даньеле Верде
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Леонардо Семпличи
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|8
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|46.9
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|12
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|13
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
|17.7