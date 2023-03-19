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Ювентус - Лечче 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
03 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Ювентус
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
1ПольшаврВойцех Щенсны
15ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
11КолумбиязщХуан Куадрадо
44ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
30АргентинапзМатиас Соуле
43АнглиянпСэмюэл Айлинг
14ПольшанпАркадиуш Милик
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
77ГамбиянпАссан Сесай
28ФранциянпРеми Уден
22ЗамбиянпЛамек Банда
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
ИталияМарко Барони
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
3
Лига чемпионов
Ювентус32 18 6 8 48-27 60 62.5
4
Лига чемпионов
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
5
Лига Европы
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
7 Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
8 Фиорентина32 12 9 11 42-36 45 46.9
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
11 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
12 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
13 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
14 Салернитана32 7 13 12 38-51 34 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория32 3 8 21 20-57 17 17.7

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