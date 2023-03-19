Салернитана - Фиорентина 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
03 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Фиорентина, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Фиорентина
Флоренция
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|6
|зщ
|Саломон Самбья
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Тонни де Вильена
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|29
|нп
|Булайе Диа
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|15
|зщ
|Алекса Терзич
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|10
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|72
|пз
|Антонин Барак
|77
|пз
|Йосип Брекало
|22
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Лука Йович
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|8
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|46.9
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|12
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|13
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
|17.7