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Салернитана - Фиорентина 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
03 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
Салернитана
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Фиорентина, которое состоится 03 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Фиорентина
Флоренция
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
6ФранциязщСаломон Самбья
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
10НидерландыпзТонни де Вильена
20КипрпзГригорис Кастанос
87ИталияпзАнтонио Кандрева
29СенегалнпБулайе Диа
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
15СербиязщАлекса Терзич
34МароккопзСофьян Амрабат
10ИталияпзГаэтано Кастровилли
72ЧехияпзАнтонин Барак
77ХорватияпзЙосип Брекало
22АргентинанпНиколас Гонсалес
7СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
3
Лига чемпионов
Ювентус32 18 6 8 48-27 60 62.5
4
Лига чемпионов
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
5
Лига Европы
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
7 Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
8 Фиорентина32 12 9 11 42-36 45 46.9
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
11 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
12 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
13 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
14 Салернитана32 7 13 12 38-51 34 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория32 3 8 21 20-57 17 17.7

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