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Милан - Кремонезе 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Милан
Кремонезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кремонезе, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Кремонезе
Кремона
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
20ФранциязщПьер Калюлю
28ГерманиязщМалик Тшау
19ФранциязщТео Эрнандес
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
56БельгияпзАлексис Салемакерс
90БельгиянпШарль Де Кетеларе
17ПортугалиянпРафаэл Леау
12ХорватиянпАнте Ребич
12ИталияврМарко Карнесекки
3ИталиязщЭмануэле Валери
24ИталиязщАлекс Феррари
5МексиказщХоан Васкес
44ГрузиязщЛука Лочошвили
17ИталиязщЛеонардо Серникола
28ФранцияпзСуалихо Мейте
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
10ИталияпзКристиан Буонаюто
77НигериянпДавид Окереке
90НигериянпСирил Дессерс
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияДавиде Баллардини
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
3
Лига чемпионов
Ювентус32 18 6 8 48-27 60 62.5
4
Лига чемпионов
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
5
Лига Европы
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
7 Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
8 Фиорентина32 12 9 11 42-36 45 46.9
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
11 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
12 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
13 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
14 Салернитана32 7 13 12 38-51 34 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория32 3 8 21 20-57 17 17.7

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