Милан - Кремонезе 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кремонезе, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Кремонезе
Кремона
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|33
|пз
|Раде Крунич
|56
|пз
|Алексис Салемакерс
|90
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|12
|нп
|Анте Ребич
|12
|вр
|Марко Карнесекки
|3
|зщ
|Эмануэле Валери
|24
|зщ
|Алекс Феррари
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|44
|зщ
|Лука Лочошвили
|17
|зщ
|Леонардо Серникола
|28
|пз
|Суалихо Мейте
|19
|пз
|Микеле Кастаньетти
|10
|пз
|Кристиан Буонаюто
|77
|нп
|Давид Окереке
|90
|нп
|Сирил Дессерс
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Давиде Баллардини
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|8
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|46.9
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|12
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|13
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
|17.7