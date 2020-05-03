Лацио - Сассуоло 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сассуоло, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Сассуоло
Сассуоло
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|5
|пз
|Матиас Весино
|10
|пз
|Луис Альберто
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|14
|пз
|Педро Обьянг
|7
|пз
|Матеус Энрике
|20
|пз
|Недим Байрами
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|10
|нп
|Доменико Берарди
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Алессио Дионизи
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|8
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|46.9
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|12
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|13
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
|17.7