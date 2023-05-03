00:41 ()
Свернуть список

Монца - Рома 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Монца
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Рома, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Рома
Рим
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
17ИталиянпДжанлука Капрари
37ИталиянпАндреа Петанья
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
52ИталияпзЭдоардо Бове
20ГвинеяпзМохамед Камара
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
9АнглиянпТэмми Абрахам
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
3
Лига чемпионов
Ювентус32 18 6 8 48-27 60 62.5
4
Лига чемпионов
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
5
Лига Европы
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
7 Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
8 Фиорентина32 12 9 11 42-36 45 46.9
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
11 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
12 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
13 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
14 Салернитана32 7 13 12 38-51 34 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория32 3 8 21 20-57 17 17.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close