Верона - Интер 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|29
|зщ
|Фабио Депаоли
|27
|зщ
|Павел Давидович
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|7
|пз
|Симоне Верди
|28
|пз
|Оливер Абильгор
|61
|пз
|Адриен Тамез
|8
|нп
|Дарко Лазович
|30
|нп
|Яя Каллон
|19
|нп
|Милан Джурич
|24
|вр
|Андре Онана
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|77
|пз
|Марсело Брозович
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Марко Цаффарони
|Симоне Индзаги
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|8
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|46.9
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|12
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|13
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
|17.7