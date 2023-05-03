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Верона - Интер 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Верона
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 03 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
1ИталияврЛоренцо Монтипо
29ИталиязщФабио Депаоли
27ПольшазщПавел Давидович
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
7ИталияпзСимоне Верди
28ДанияпзОливер Абильгор
61ФранцияпзАдриен Тамез
8СербиянпДарко Лазович
30Сьерра-ЛеоненпЯя Каллон
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
24КамерунврАндре Онана
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
ИталияМарко Цаффарони
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
3
Лига чемпионов
Ювентус32 18 6 8 48-27 60 62.5
4
Лига чемпионов
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
5
Лига Европы
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
7 Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
8 Фиорентина32 12 9 11 42-36 45 46.9
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
11 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
12 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
13 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
14 Салернитана32 7 13 12 38-51 34 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория32 3 8 21 20-57 17 17.7

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