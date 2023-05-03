00:42 ()
Свернуть список

Шахтёр - Минай 03 Мая прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
03 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
Шахтёр
Минай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Минай, которое состоится 03 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Минай
Минай
Главные тренеры
ХорватияИгор Йовичевич
УкраинаВладимир Богданович Шаран
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр23 17 5 1 56-17 56 81.2
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-122 16 3 3 48-19 51 77.3
3
Квалификация Лиги конференций
Заря23 15 4 4 48-28 49 71.0
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К23 13 5 5 34-19 44 63.8
5 Александрия22 8 10 4 34-28 34 51.5
6 Кривбасс23 9 4 10 21-27 31 44.9
7 Ворскла23 8 6 9 28-31 30 43.5
8 Колос23 8 6 9 20-24 30 43.5
9 Металлист 192523 5 11 7 20-35 26 37.7
10 Ингулец23 7 5 11 20-26 26 37.7
11 Верес23 6 6 11 30-36 24 34.8
12 Черноморец23 5 8 10 23-32 23 33.3
13 Минай23 5 8 10 17-27 23 33.3
14 Рух В23 4 8 11 23-35 20 29.0
15
Зона вылета
Металлист23 4 7 12 25-39 19 27.5
16
Зона вылета
Львов23 3 4 16 18-42 13 18.8

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close