Шахтёр - Минай 03 Мая прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
03 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Минай, которое состоится 03 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Минай
Минай
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|23
|17
|5
|1
|56-17
|56
|81.2
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|51
|77.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|49
|71.0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|23
|13
|5
|5
|34-19
|44
|63.8
|5
|Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|34
|51.5
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|31
|44.9
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|30
|43.5
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|30
|43.5
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|26
|37.7
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|26
|37.7
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|24
|34.8
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|23
|33.3
|13
|Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|23
|33.3
|14
|Рух В
|23
|4
|8
|11
|23-35
|20
|29.0
| 15
Зона вылета
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|19
|27.5
| 16
Зона вылета
|Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|13
|18.8