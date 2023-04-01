Брайтон - Манчестер Юнайтед 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
04 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|пз
|Соломон Марч
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|76.5
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|65.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|56.6
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|55.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|45.5
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|39.4
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|34.3
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5