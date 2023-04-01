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Брайтон - Манчестер Юнайтед 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
04 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Юнайтед
Манчестер
23АнглияврДжейсон Стил
34НидерландызщЙоэл Велтман
5АнглиязщЛьюис Данк
4АнглиязщАдам Уэбстер
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
7АнглияпзСоломон Марч
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
18АнглиянпДэнни Уэлбек
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити32 24 4 4 84-30 76 79.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед32 19 6 7 49-39 63 65.6
5
Лига Европы
Ливерпуль33 16 8 9 65-42 56 56.6
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
7 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм33 13 6 14 45-45 45 45.5
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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