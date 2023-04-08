23:39 ()
Свернуть список

Жирона - Мальорка 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
04 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Жирона
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Мальорка, которое состоится 04 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
20БразилиязщЯн Коуту
5ИспанияпзДавид Лопес
18ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
1СербияврПредраг Райкович
24СловакиязщМартин Вальент
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
10ИспанияпзАнтонио Санчес
11ИспанияпзМану Морланес
4ИспанияпзИньиго Руис
14ИспанияпзДани Родригес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Жирона32 12 8 12 50-45 44 45.8
9 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
10 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
11 Севилья32 11 8 13 38-47 41 42.7
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
16 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close