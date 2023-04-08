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Севилья - Эспаньол 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
04 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Севилья
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Эспаньол, которое состоится 04 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Эспаньол
Барселона
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
10ХорватияпзИван Ракитич
20Бразилияпз Фернандо
5АргентинанпЛукас Окампос
7Испаниянп Сусо
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
23МексиказщСесар Монтес
24ИспаниязщСерхи Гомес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
10ИспанияпзСерхи Дардер
12БразилияпзВинисиус Соуза
7ИспанияпзХавьер Пуадо
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
9Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияЛуис Гарсия
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Сезон подбирается к концу, молодёжь получает больше шансов заявить о себе. А её перформансы — яркое тому подтверждение!Материалы по теме За «Барселону» дебютировал 15-летний вундеркинд! Лучшие перформансы молодёжи на неделе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Севилья» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Жирона32 12 8 12 50-45 44 45.8
9 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
10 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
11 Севилья32 11 8 13 38-47 41 42.7
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
16 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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