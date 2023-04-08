Атлетик - Бетис 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
04 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Бетис, которое состоится 04 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|31
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Руй Силва
|16
|зщ
|Херман Песселья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Поль Акуоку
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|10
|пз
|Серхио Каналес
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|11
|нп
|Луис Энрике
|21
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Мануэль Пеллегрини
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Сезон подбирается к концу, молодёжь получает больше шансов заявить о себе. А её перформансы — яркое тому подтверждение!Материалы по теме За «Барселону» дебютировал 15-летний вундеркинд! Лучшие перформансы молодёжи на неделе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Атлетик» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|68.8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|61.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|54.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|49.0
|8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|45.8
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|44.4
|10
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|42.7
|12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|42.7
|13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|40.6
|14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|36.4
|15
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|36.5
|16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|36.5
|17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|34.3
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|32.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|32.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2