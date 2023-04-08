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Атлетик - Бетис 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
04 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Атлетик Б
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Бетис, которое состоится 04 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
31ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13ПортугалияврРуй Силва
16АргентиназщХерман Песселья
33ИспаниязщХуан Миранда
4Кот-д'ИвуарпзПоль Акуоку
5АргентинапзГвидо Родригес
18МексикапзАндрес Гуардадо
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспанияпзСерхио Каналес
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Сезон подбирается к концу, молодёжь получает больше шансов заявить о себе. А её перформансы — яркое тому подтверждение!Материалы по теме За «Барселону» дебютировал 15-летний вундеркинд! Лучшие перформансы молодёжи на неделе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Атлетик» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Жирона32 12 8 12 50-45 44 45.8
9 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
10 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
11 Севилья32 11 8 13 38-47 41 42.7
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
16 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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