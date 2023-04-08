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Райо Вальекано - Вальядолид 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
04 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Райо Вальекано
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вальядолид, которое состоится 04 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
5ИспаниязщХави Санчес
20КамерунзщМартин Онгла
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
6ИспанияпзАльваро Агуадо
4ИспанияпзКике Перес
8Испанияпз Мончу
11ЭквадорпзГонсало Плата
25КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияХосе Пачета
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
3
Лига чемпионов
Атлетико М32 20 6 6 55-25 66 68.8
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б32 13 8 11 43-32 47 49.0
8 Жирона32 12 8 12 50-45 44 45.8
9 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
10 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
11 Севилья32 11 8 13 38-47 41 42.7
12 Мальорка32 11 8 13 31-35 41 42.7
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
16 Вальядолид32 10 5 17 29-55 35 36.5
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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