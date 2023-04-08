Райо Вальекано - Вальядолид 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
04 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вальядолид, которое состоится 04 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|5
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Франсиско Гарсия
|23
|пз
|Оскар Мартин
|6
|пз
|Сантьяго Комесанья
|7
|пз
|Иси Паласон
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|8
|нп
|Оскар Трехо
|34
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Хорди Масип
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|зщ
|Хави Санчес
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|15
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|6
|пз
|Альваро Агуадо
|4
|пз
|Кике Перес
|8
|пз
|Мончу
|11
|пз
|Гонсало Плата
|25
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хосе Пачета
|Пауло Пессолано
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|68.8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|61.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|54.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|49.0
|8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|45.8
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|44.4
|10
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|42.7
|12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|42.7
|13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|40.6
|14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|36.4
|15
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|36.5
|16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|36.5
|17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|34.3
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|32.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|32.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2