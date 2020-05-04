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Эмполи - Болонья 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
04 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Эмполи
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 04 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
13ИталияврГульельмо Викарио
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
21ИталияпзЯкопо Фаццини
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
28ИталияпзНиколо Камбьяги
35ИталиянпТоммазо Бальданци
19ИталиянпФранческо Капуто
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
5ФранциязщАдама Сумаоро
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрецияпзХараламбос Ликояннис
30НидерландыпзЙерди Схаутен
8АргентинапзНиколас Домингес
6ХорватияпзНикола Моро
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
99ГамбиянпМуса Барроу
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
3
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
4
Лига чемпионов
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
5
Лига Европы
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
7 Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
11 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
12 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
13 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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