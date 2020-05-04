Эмполи - Болонья 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
04 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 04 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|18
|пз
|Рэзван Марин
|25
|пз
|Филиппо Бандинелли
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|35
|нп
|Томмазо Бальданци
|19
|нп
|Франческо Капуто
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|5
|зщ
|Адама Сумаоро
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|пз
|Хараламбос Ликояннис
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|8
|пз
|Николас Домингес
|6
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|99
|нп
|Муса Барроу
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Тьяго Мотта
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|63.6
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|58.6
| 5
Лига Европы
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
|7
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|46.5
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|45.5
|11
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|12
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|31.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|27.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2