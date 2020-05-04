Удинезе - Наполи 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 04 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|29
|зщ
|Яка Бийол
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|13
|зщ
|Ийенома Удогие
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|37
|пз
|Роберто Перейра
|30
|нп
|Илия Несторовски
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Всё снова в руках команды Спаллетти. Хотя в прошлый раз ей это не помогло.Материалы по теме Когда теперь «Наполи» оформит скудетто? Праздник снова отложится при одном раскладе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Серии A: «Удинезе» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|63.6
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|63.5
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|58.6
| 5
Лига Европы
|Интер М
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
|7
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
|8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|46.5
|9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|46.9
|10
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|45.5
|11
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|12
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|44.8
|13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|33.3
|16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|31.3
|17
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|27.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|20.8
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2