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Удинезе - Наполи 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Удинезе
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 04 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
13ИталиязщИйенома Удогие
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
37АргентинапзРоберто Перейра
30Северная МакедониянпИлия Несторовски
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Южная КореязщКим Мин Джэ
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
11МексиканпИрвин Лосано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияАндреа Соттиль
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Всё снова в руках команды Спаллетти. Хотя в прошлый раз ей это не помогло.Материалы по теме Когда теперь «Наполи» оформит скудетто? Праздник снова отложится при одном раскладе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Серии A: «Удинезе» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи32 25 4 3 68-22 79 82.3
2
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
3
Лига чемпионов
Лацио32 18 7 7 50-24 61 63.5
4
Лига чемпионов
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
5
Лига Европы
Интер М32 18 3 11 54-35 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
7 Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья32 12 9 11 41-40 45 46.9
10 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
11 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
12 Сассуоло32 12 7 13 40-47 43 44.8
13 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи32 7 11 14 26-42 32 33.3
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона32 6 9 17 27-45 27 28.1
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе32 3 11 18 28-58 20 20.8
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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