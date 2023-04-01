Ворскла - Динамо Киев 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
04 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Динамо Киев, которое состоится 04 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Мирча Луческу
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|24
|18
|5
|1
|57-17
|59
|81.9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|23
|17
|3
|3
|53-19
|54
|78.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|52
|72.2
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|23
|13
|5
|5
|34-19
|44
|63.8
|5
|Александрия
|23
|9
|10
|4
|35-28
|37
|53.6
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|31
|44.9
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|30
|43.5
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|30
|41.7
|9
|Черноморец
|24
|6
|8
|10
|26-32
|26
|36.1
|10
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|26
|37.7
|11
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|26
|37.7
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|24
|33.3
|13
|Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|23
|31.9
|14
|Рух В
|23
|4
|8
|11
|23-35
|20
|29.0
| 15
Зона вылета
|Металлист
|24
|4
|7
|13
|25-44
|19
|26.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|24
|3
|4
|17
|18-43
|13
|18.1