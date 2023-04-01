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Металлист 1925 - Рух 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
04 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
Металлист 1925
Рух В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Рух, которое состоится 04 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Металлист (Харьков, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Рух В
Винники
Главные тренеры
БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр24 18 5 1 57-17 59 81.9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-123 17 3 3 53-19 54 78.3
3
Квалификация Лиги конференций
Заря24 16 4 4 49-28 52 72.2
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К23 13 5 5 34-19 44 63.8
5 Александрия23 9 10 4 35-28 37 53.6
6 Кривбасс23 9 4 10 21-27 31 44.9
7 Ворскла23 8 6 9 28-31 30 43.5
8 Колос24 8 6 10 20-27 30 41.7
9 Черноморец24 6 8 10 26-32 26 36.1
10 Металлист 192523 5 11 7 20-35 26 37.7
11 Ингулец23 7 5 11 20-26 26 37.7
12 Верес24 6 6 12 30-37 24 33.3
13 Минай24 5 8 11 17-28 23 31.9
14 Рух В23 4 8 11 23-35 20 29.0
15
Зона вылета
Металлист24 4 7 13 25-44 19 26.4
16
Зона вылета
Львов24 3 4 17 18-43 13 18.1

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