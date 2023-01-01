23:40 ()
Свернуть список

Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
04 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4598
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4488
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4579
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4574
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити4569
6
Плей-офф за повышение
Миллуолл4568
7 Сандерленд4566
8 Вест Бромвич Альбион4566
9 Блэкберн Роверс4566
10 Суонси Сити4563
11 Престон Норт Энд4563
12 Норвич Сити4562
13 Уотфорд4560
14 Халл Сити4557
15 Бристоль Сити4556
16 Сток Сити4553
17 Бирмингем Сити4553
18 Куинз Парк Рейнджерс4550
19 Ротерхэм Юнайтед4549
20 Кардифф Сити4549
21 Хаддерсфилд Таун4447
22
Зона вылета
Рединг4544
23
Зона вылета
Блэкпул4541
24
Зона вылета
Уиган Атлетик4541

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close