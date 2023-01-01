Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
04 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|45
|98
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|44
|88
| 3
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|45
|79
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|45
|74
| 5
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|45
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|45
|68
|7
|Сандерленд
|45
|66
|8
|Вест Бромвич Альбион
|45
|66
|9
|Блэкберн Роверс
|45
|66
|10
|Суонси Сити
|45
|63
|11
|Престон Норт Энд
|45
|63
|12
|Норвич Сити
|45
|62
|13
|Уотфорд
|45
|60
|14
|Халл Сити
|45
|57
|15
|Бристоль Сити
|45
|56
|16
|Сток Сити
|45
|53
|17
|Бирмингем Сити
|45
|53
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|45
|50
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|45
|49
|20
|Кардифф Сити
|45
|49
|21
|Хаддерсфилд Таун
|44
|47
| 22
Зона вылета
|Рединг
|45
|44
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|45
|41
| 24
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|45
|41