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Майнц - Шальке-04 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
05 Мая 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Майнц
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Шальке-04, которое состоится 05 Мая 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Шальке-04
Гельзенкирхен
27ГерманияврРобин Центнер
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
16ГерманиязщШтефан Белл
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
13ГерманияврАлександер Шволов
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
4ЯпониязщМайя Йосида
35ПольшазщМарчин Каминьски
18ФинляндиязщЙере Уронен
30ЧехияпзАлекс Крал
6ГерманияпзТом Краус
10УругвайпзРодриго Саласар
19ТурциянпКенан Караман
11ГерманиянпМариус Бюльтер
9ГерманиянпСимон Теродде
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияТомас Райс
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30 18 8 4 81-33 62 68.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Вольфсбург30 12 10 8 54-37 46 51.1
8 Майнц30 12 9 9 49-43 45 50.0
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта30 5 7 18 35-61 22 24.4

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