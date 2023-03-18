01:27 ()
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Слуцк 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
05 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Торпедо-БелАЗ
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Слуцк, которое состоится 05 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн6 5 0 1 14-4 15 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С5 4 1 0 9-3 13 86.7
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ5 4 1 0 6-2 13 86.7
4 БАТЭ6 3 2 1 10-7 11 61.1
5 Неман5 3 1 1 7-4 10 66.7
6 Ислочь5 3 0 2 10-5 9 60.0
7 Слуцк6 2 1 3 8-9 7 38.9
8 Славия-Мозырь6 2 1 3 6-7 7 38.9
9 Минск6 1 3 2 5-5 6 33.3
10 Гомель5 1 3 1 6-7 6 40.0
11 Сморгонь6 2 0 4 6-14 6 33.3
12 Нафтан6 1 2 3 4-9 5 27.8
13 Энергетик-БГУ6 1 1 4 3-9 4 22.2
14 Динамо-Брест6 1 0 5 4-9 3 16.7
15
Зона вылета
Белшина5 0 2 3 2-6 2 13.3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close