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Химки - Динамо М 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
06 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Химки
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо М, которое состоится 06 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
СербияСлавиша Йоканович
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Весной 2023-го сыграно восемь туров, то есть фактически половина круга, а значит, уже можно делать выводы о том, насколько эффективно провели клубы зимние сборы и работу на трансферном рынке в зимнее окно.Материалы по теме «Спартак» стал середняком, а «Локо» — одним из лидеров. Таблица РПЛ за весну 2023-го 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Химки» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит25 19 4 2 65-13 61 81.3
2 Ростов25 14 8 3 44-32 50 66.7
3 Спартак М25 14 7 4 55-32 49 65.3
4 ЦСКА25 14 6 5 46-23 48 64.0
5 Ахмат25 12 4 9 36-33 40 53.3
6 Краснодар25 11 6 8 53-41 39 52.0
7 Динамо М25 11 6 8 43-35 39 52.0
8 Оренбург25 12 3 10 48-48 39 52.0
9 Сочи25 10 4 11 35-45 34 45.3
10 Локомотив М25 9 5 11 42-42 32 42.7
11 Урал25 7 5 13 27-41 26 34.7
12 Крылья Советов25 6 7 12 25-40 25 33.3
13 Пари Нижний Новгород25 6 4 15 27-49 22 29.3
14 Факел25 3 12 10 31-45 21 28.0
15
Зона вылета
Химки25 4 5 16 24-57 17 22.7
16
Зона вылета
Торпедо М25 3 4 18 19-44 13 17.3

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