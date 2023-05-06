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Ростов - Факел 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ростов
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В РПЛ уже 17 тренерских отставок. А ведь сезон ещё не закончился.Материалы по теме Приход Евсеева в «Факел» — исторический. Был побит рекорд века 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ростов» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит25 19 4 2 65-13 61 81.3
2 Ростов25 14 8 3 44-32 50 66.7
3 Спартак М25 14 7 4 55-32 49 65.3
4 ЦСКА25 14 6 5 46-23 48 64.0
5 Ахмат25 12 4 9 36-33 40 53.3
6 Краснодар25 11 6 8 53-41 39 52.0
7 Динамо М25 11 6 8 43-35 39 52.0
8 Оренбург25 12 3 10 48-48 39 52.0
9 Сочи25 10 4 11 35-45 34 45.3
10 Локомотив М25 9 5 11 42-42 32 42.7
11 Урал25 7 5 13 27-41 26 34.7
12 Крылья Советов25 6 7 12 25-40 25 33.3
13 Пари Нижний Новгород25 6 4 15 27-49 22 29.3
14 Факел25 3 12 10 31-45 21 28.0
15
Зона вылета
Химки25 4 5 16 24-57 17 22.7
16
Зона вылета
Торпедо М25 3 4 18 19-44 13 17.3

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