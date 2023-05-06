Ростов - Факел 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В РПЛ уже 17 тренерских отставок. А ведь сезон ещё не закончился.Материалы по теме Приход Евсеева в «Факел» — исторический. Был побит рекорд века 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ростов» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|81.3
|2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|66.7
|3
|Спартак М
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|65.3
|4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|64.0
|5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|53.3
|6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|52.0
|7
|Динамо М
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|52.0
|8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|52.0
|9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|45.3
|10
|Локомотив М
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|42.7
|11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|34.7
|12
|Крылья Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|29.3
|14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|28.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|22.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|17.3