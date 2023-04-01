Борнмут - Челси 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
06 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 06 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
|13
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|18
|зщ
|Матиас Винья
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|14
|пз
|Джозеф Ротуэлл
|29
|пз
|Филип Биллинг
|10
|пз
|Райан Кристи
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|28
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|7
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|29
|пз
|Кай Хаверц
|31
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Фрэнк Лэмпард (и.о.)
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|79.8
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|76.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|63.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|57.8
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|57.3
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|44.1
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|39.4
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|33.3
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5