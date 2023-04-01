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Борнмут - Челси 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
06 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Борнмут
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 06 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
18УругвайзщМатиас Винья
8КолумбияпзХефферсон Лерма
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
29ДанияпзФилип Биллинг
10ШотландияпзРайан Кристи
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9АнглиянпДоминик Соланке
1ИспанияврКепа Аррисабалага
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
33ФранциязщУэсли Фофана
6БразилиязщТьяго Силва
21АнглиязщБен Чилуэлл
7ФранцияпзН'Голо Канте
5АргентинапзЭнцо Фернандес
8ХорватияпзМатео Ковачич
29ГерманияпзКай Хаверц
31АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
17АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
ВеликобританияГари О'Нил
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 25 4 4 87-30 79 79.8
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль34 17 8 9 66-42 59 57.8
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
7 Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
8 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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