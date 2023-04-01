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Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас, которое состоится 06 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
20АнглияврФрейзер Форстер
17АргентиназщКристиан Ромеро
15АнглиязщЭрик Дайер
33УэльсзщБен Дэвис
23ИспаниязщПедро Порро
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ХорватияпзИван Перишич
7Южная КореянпСон Хын Мин
9Бразилиянп Ришарлисон
10АнглиянпГарри Кейн
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
15ГанапзДжеффри Шлупп
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
11Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
Главные тренеры
АнглияРайан Мэйсон (и.о.)
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 25 4 4 87-30 79 79.8
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль34 17 8 9 66-42 59 57.8
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
7 Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
8 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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