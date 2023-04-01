Манчестер Сити - Лидс 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 06 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|26
|нп
|Рияд Марез
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Иллан Меслье
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|5
|зщ
|Робин Кох
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|3
|зщ
|Хуниор Фирпо
|11
|пз
|Джек Харрисон
|28
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Марк Рока
|10
|пз
|Крисенсио Саммервилл
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Хави Грасия
|Рене Марич
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|79.8
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|76.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|63.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|57.8
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|57.3
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|44.1
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|39.4
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|33.3
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5