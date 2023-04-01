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Манчестер Сити - Лидс 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 06 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
6НидерландызщНатан Аке
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
26АлжирнпРияд Марез
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ФранцияврИллан Меслье
2АнглиязщЛюк Эйлинг
5ГерманиязщРобин Кох
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
11АнглияпзДжек Харрисон
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
10НидерландыпзКрисенсио Саммервилл
29ИталиянпВильфред Ньонто
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ИспанияХави Грасия
АвстрияРене Марич
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 25 4 4 87-30 79 79.8
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль34 17 8 9 66-42 59 57.8
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
7 Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
8 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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