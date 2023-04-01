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Вулверхэмптон - Астон Вилла 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
06 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вулверхэмптон
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 06 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
64ПортугалиязщУго Буэно
27ПортугалияпзМатеус Нунес
5ГабонпзМарио Лемина
8ПортугалияпзРубен Невеш
21ИспанияпзПабло Сарабия
12БразилиянпМатеус Кунья
29ИспаниянпДиего Коста
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 25 4 4 87-30 79 79.8
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль34 17 8 9 66-42 59 57.8
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
7 Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
8 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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