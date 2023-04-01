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Ливерпуль - Брентфорд 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
06 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ливерпуль
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
27УругвайнпДарвин Нуньес
1ИспанияврДэвид Райа
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
30ДаниязщМадс Расмуссен
3АнглиязщРико Генри
15НигерияпзФрэнк Ониика
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ДанияТомас Франк
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 25 4 4 87-30 79 79.8
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль34 17 8 9 66-42 59 57.8
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
7 Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
8 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси33 10 9 14 31-38 39 39.4
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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