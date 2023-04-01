Ливерпуль - Брентфорд 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
06 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|27
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Дэвид Райа
|13
|зщ
|Матиас Йёргенсен
|16
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|30
|зщ
|Мадс Расмуссен
|3
|зщ
|Рико Генри
|15
|пз
|Фрэнк Ониика
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Томас Франк
История личных встреч
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«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Это культовая форма классического дизайна ярко-красного цвета.Материалы по темеФото «Ливерпуль» представил новый комплект домашней формы на следующий сезон 0'Красные отказались от главной трансферной цели.Материалы по теме Владельцы «Ливерпуля» делают из клуба середняк. Не спасёт даже Клопп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|79.8
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|76.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|63.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|57.8
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|57.3
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|44.1
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|39.4
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|33.3
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5