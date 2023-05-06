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Ницца - Ренн 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
06 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ницца
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 06 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
1ДанияврКаспер Шмейхель
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
16УэльспзАарон Рэмси
28АлжирпзХишем Будауи
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
35ФранциянпБадредин Буанани
9НигериянпТеремас Моффи
24ФранциянпГаэтан Лаборде
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
18ФранцияпзЖануэль Белосьян
6ФранцияпзЛесли Угочукву
20ФранцияпзФлавьен Тэт
14ФранцияпзБенжамен Буриго
10БельгиянпЖереми Доку
9ФранциянпАрно Калимуэндо
19ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн33 17 5 11 55-36 56 56.6
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
9 Ницца33 12 12 9 40-31 48 48.5
10 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
11 Реймс33 11 14 8 40-35 47 47.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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