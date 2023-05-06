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Ланс - Марсель 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
06 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ланс
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 06 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
21МализщМассадио Айдара
29ПольшапзПшемыслав Франковски
6КамерунпзЖан Онана
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
28ФранцияпзАдриен Томассон
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
29Буркина-ФасозщИсса Каборе
7ФранциязщЖонатан Клосс
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
18УкраинапзРуслан Малиновский
17ТурцияпзДженгиз Ундер
70ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн33 17 5 11 55-36 56 56.6
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
9 Ницца33 12 12 9 40-31 48 48.5
10 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
11 Реймс33 11 14 8 40-35 47 47.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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