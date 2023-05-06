Ланс - Марсель 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
06 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 06 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Жан Онана
|8
|пз
|Секо Фофана
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|11
|нп
|Луа Опенда
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|29
|зщ
|Исса Каборе
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|70
|нп
|Алексис Санчес
Главные тренеры
|Франк Эз
|Игор Тудор
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|70.7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|69.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|61.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|59.6
|6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|56.6
|7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|53.5
|8
|Клермон
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|49.5
|9
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|48.5
|10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|48.5
|11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|47.5
|12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|43.4
|13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|41.4
|14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|35.4
|15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|33.3
|16
|Страсбург
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|32.3
| 18
Зона вылета
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|22.2
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|22.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|14.1