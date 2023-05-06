Реймс - Лилль 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лилль, которое состоится 06 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лилль
Лилль
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|43
|зщ
|Шейк Кейта
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|8
|пз
|Йенс Каюсте
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|70
|пз
|Алексис Флипс
|39
|нп
|Дзюня Ито
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|28
|пз
|Андре Гомеш
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|20
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|нп
|Жонатан Бамба
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|70.7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|69.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|61.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|59.6
|6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|56.6
|7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|53.5
|8
|Клермон
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|49.5
|9
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|48.5
|10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|48.5
|11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|47.5
|12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|43.4
|13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|41.4
|14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|35.4
|15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|33.3
|16
|Страсбург
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|32.3
| 18
Зона вылета
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|22.2
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|22.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|14.1