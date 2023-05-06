22:44 ()
Свернуть список

Реймс - Лилль 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Реймс
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лилль, которое состоится 06 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Лилль
Лилль
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
43ФранциязщШейк Кейта
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
8ШвецияпзЙенс Каюсте
21НидерландыпзАзор Матусива
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
70ФранцияпзАлексис Флипс
39ЯпониянпДзюня Ито
29АнглиянпФоларин Балогун
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
28ПортугалияпзАндре Гомеш
21ФранцияпзБенжамен Андре
20АнглияпзАнхель Гомес
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн33 17 5 11 55-36 56 56.6
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
9 Ницца33 12 12 9 40-31 48 48.5
10 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
11 Реймс33 11 14 8 40-35 47 47.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close