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Милан - Лацио 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
06 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Милан
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
8ИталияпзСандро Тонали
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
30БразилиянпЖуниор Мессьяс
17ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
6БразилияпзМаркос Антонио
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио33 19 7 7 52-24 64 64.6
3
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
4
Лига чемпионов
Интер М33 19 3 11 60-35 60 60.6
5
Лига Европы
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Милан33 16 10 7 53-39 58 58.6
7 Рома33 17 7 9 45-31 58 58.6
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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