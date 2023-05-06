Милан - Лацио 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
06 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|33
|пз
|Раде Крунич
|8
|пз
|Сандро Тонали
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|30
|нп
|Жуниор Мессьяс
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|6
|пз
|Маркос Антонио
|10
|пз
|Луис Альберто
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Маурицио Сарри
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|64.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|60.6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|58.6
|7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|58.6
|8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|46.5
|9
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|45.5
|10
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|45.5
|11
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|45.5
|12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|43.4
|13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|43.4
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|35.4
|16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|31.3
|17
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|27.3
| 18
Зона вылета
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|27.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|21.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2