Кремонезе - Специя 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
06 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Специя, которое состоится 06 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Специя
Специя
|12
|вр
|Марко Карнесекки
|24
|зщ
|Алекс Феррари
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Эмануэле Валери
|44
|зщ
|Лука Лочошвили
|17
|зщ
|Леонардо Серникола
|19
|пз
|Микеле Кастаньетти
|28
|пз
|Суалихо Мейте
|27
|пз
|Пабло Гальдамес
|20
|нп
|Феликс Афена-Гьян
|77
|нп
|Давид Окереке
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|27
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|55
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|20
|зщ
|Симоне Бастони
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|33
|пз
|Кевин Агудело
|10
|нп
|Даньеле Верде
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Леонардо Семпличи
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|64.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|60.6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|58.6
|7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|58.6
|8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|46.5
|9
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|45.5
|10
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|45.5
|11
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|45.5
|12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|43.4
|13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|43.4
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|35.4
|16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|31.3
|17
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|27.3
| 18
Зона вылета
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|27.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|21.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2