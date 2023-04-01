22:44 ()
Свернуть список

Кремонезе - Специя 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
06 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Кремонезе
Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Специя, которое состоится 06 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Специя
Специя
12ИталияврМарко Карнесекки
24ИталиязщАлекс Феррари
5МексиказщХоан Васкес
3ИталиязщЭмануэле Валери
44ГрузиязщЛука Лочошвили
17ИталиязщЛеонардо Серникола
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
28ФранцияпзСуалихо Мейте
27ЧилипзПабло Гальдамес
20ГананпФеликс Афена-Гьян
77НигериянпДавид Окереке
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
55ПольшазщПшемыслав Висневски
43ГрециязщДимитриос Николау
20ИталиязщСимоне Бастони
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
33КолумбияпзКевин Агудело
10ИталиянпДаньеле Верде
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
11ГананпЭммануэль Гьяси
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияЛеонардо Семпличи
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио33 19 7 7 52-24 64 64.6
3
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
4
Лига чемпионов
Интер М33 19 3 11 60-35 60 60.6
5
Лига Европы
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Милан33 16 10 7 53-39 58 58.6
7 Рома33 17 7 9 45-31 58 58.6
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close