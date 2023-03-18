Хоффенхайм - Айнтрахт 06 Мая прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
06 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|4
|зщ
|Эрмин Бичакчич
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|11
|пз
|Анхелиньо
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Мунас Даббур
|9
|нп
|Ила Бебу
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|17
|пз
|Себастьян Роде
|8
|пз
|Джибриль Соу
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|нп
|Даити Камада
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Оливер Гласнер
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|68.9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|53.3
|7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|51.1
|8
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|50.0
|9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|47.8
|10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|40.0
|11
|Кёльн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|38.9
|12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|38.9
|13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|34.4
|14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|32.2
|15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|31.1
|16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
|24.4