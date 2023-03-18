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Боруссия М - Бохум 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
06 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Боруссия М
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бохум, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бохум
Бохум
1ШвейцарияврЙонас Омлин
18АвстриязщШтефан Лайнер
5ГерманиязщМарвин Фридрих
30ШвейцариязщНико Эльведи
25АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзКуадио Коне
19ФранцияпзНатан Нгуму
13ГерманияпзЛарс Штиндль
23ГерманияпзЙонас Хофман
14ФранциянпАлассан Плеа
1ГерманияврМануэль Риман
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
22ГананпКристофер Антви-Адджей
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30 18 8 4 81-33 62 68.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Вольфсбург30 12 10 8 54-37 46 51.1
8 Майнц30 12 9 9 49-43 45 50.0
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта30 5 7 18 35-61 22 24.4

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