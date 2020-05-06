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Аугсбург - Унион 06 Мая прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
06 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Аугсбург
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Унион, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
40ЧехияврТомаш Коубек
3ДаниязщМадс Педерсен
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
8ПортугалияпзРенату Вейга
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
13КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцарияпзРубен Варгас
9Босния и ГерцеговинапзЭрмедин Демирович
7ХорватиянпДион Белё
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
25ГерманиязщТимо Баумгартль
26ФранциязщЖером Руссийон
18ХорватияпзЙосип Юранович
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30 18 8 4 81-33 62 68.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Вольфсбург30 12 10 8 54-37 46 51.1
8 Майнц30 12 9 9 49-43 45 50.0
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта30 5 7 18 35-61 22 24.4

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