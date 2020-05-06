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Вердер - Бавария 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
06 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Вердер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
1ЧехияврИржи Павленка
13СербиязщМилош Велькович
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
17ГерманиянпМаксимилиан Филипп
7ГерманиянпМарвин Дукш
27ШвейцарияврЯн Зоммер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
5ФранциязщБенжамен Павар
4НидерландызщМаттейс де Лигт
22ПортугалиязщЖоау Канселу
6ГерманияпзЙозуа Киммих
38НидерландыпзРайан Гравенберх
7ГерманияпзСерж Гнабри
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
17СенегалнпСадио Мане
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30 18 8 4 81-33 62 68.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Вольфсбург30 12 10 8 54-37 46 51.1
8 Майнц30 12 9 9 49-43 45 50.0
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта30 5 7 18 35-61 22 24.4

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