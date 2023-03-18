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Фрайбург - РБ Лейпциг 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
06 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Фрайбург
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
32ХорватиязщЙошко Гвардиол
23ГерманиязщМарцель Хальстенберг
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
18ФранцияпзКристофер Нкунку
7ИспанияпзДани Ольмо
27АвстрияпзКонрад Лаймер
44СловенияпзКевин Кампль
11ГерманиянпТимо Вернер
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30 18 8 4 81-33 62 68.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Вольфсбург30 12 10 8 54-37 46 51.1
8 Майнц30 12 9 9 49-43 45 50.0
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта30 5 7 18 35-61 22 24.4

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