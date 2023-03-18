Бенфика - Брага 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
06 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 06 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Артур Жорже
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|30
|25
|2
|3
|71-17
|77
|85.6
|2
|Порту
|30
|23
|4
|3
|63-19
|73
|81.1
|3
|Брага
|30
|23
|2
|5
|66-25
|71
|78.9
|4
|Спортинг
|30
|20
|4
|6
|61-28
|64
|71.1
|5
|Арока
|30
|13
|9
|8
|33-34
|48
|53.3
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|13
|5
|12
|29-36
|44
|48.9
|7
|Фамаликан
|30
|13
|3
|14
|34-39
|42
|46.7
|8
|Шавиш
|30
|10
|10
|10
|30-34
|40
|44.4
|9
|Визела
|30
|11
|6
|13
|33-32
|39
|43.3
|10
|Каза Пия
|30
|11
|6
|13
|27-34
|39
|43.3
|11
|Риу Аве
|30
|10
|8
|12
|31-35
|38
|42.2
|12
|Боавишта
|30
|10
|7
|13
|36-49
|37
|41.1
|13
|Портимоненсе
|30
|10
|3
|17
|23-39
|33
|36.7
|14
|Жил Висенте
|30
|8
|7
|15
|26-36
|31
|34.4
|15
|Эшторил
|30
|8
|4
|18
|26-45
|28
|31.1
|16
|Маритиму
|30
|6
|4
|20
|27-56
|22
|24.4
|17
|Пасуш де Феррейра
|30
|5
|5
|20
|23-52
|20
|22.2
|18
|Санта-Клара
|30
|3
|7
|20
|19-48
|16
|17.8