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Бенфика - Брага 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
06 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Бенфика
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 06 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика30 25 2 3 71-17 77 85.6
2 Порту30 23 4 3 63-19 73 81.1
3 Брага30 23 2 5 66-25 71 78.9
4 Спортинг30 20 4 6 61-28 64 71.1
5 Арока30 13 9 8 33-34 48 53.3
6 Витория Гимарайнш30 13 5 12 29-36 44 48.9
7 Фамаликан30 13 3 14 34-39 42 46.7
8 Шавиш30 10 10 10 30-34 40 44.4
9 Визела30 11 6 13 33-32 39 43.3
10 Каза Пия30 11 6 13 27-34 39 43.3
11 Риу Аве30 10 8 12 31-35 38 42.2
12 Боавишта30 10 7 13 36-49 37 41.1
13 Портимоненсе30 10 3 17 23-39 33 36.7
14 Жил Висенте30 8 7 15 26-36 31 34.4
15 Эшторил30 8 4 18 26-45 28 31.1
16 Маритиму30 6 4 20 27-56 22 24.4
17 Пасуш де Феррейра30 5 5 20 23-52 20 22.2
18 Санта-Клара30 3 7 20 19-48 16 17.8

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