Спарта - ПСВ Эйндховен 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
06 Мая 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Ник Олай
|3
|зщ
|Дирк Абелс
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Мика Пинту
|16
|зщ
|Джереми ван Муллем
|12
|зщ
|Dylan van Wageningen
|6
|пз
|Joshua Kitolano
|10
|пз
|Арно Версейрен
|7
|нп
|Вито ван Кроой
|11
|нп
|Коки Саито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|22
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|23
|пз
|Йоей Верман
|28
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Чави Симонс
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|30
|73
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|30
|62
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|30
|60
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|30
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|30
|52
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|45
|8
|НЕК Неймеген
|30
|38
|9
|Валвейк
|30
|38
|10
|Херенвен
|30
|38
|11
|Гоу Эхед Иглс
|30
|36
|12
|Фортуна
|30
|32
|13
|Витесс
|30
|31
|14
|Волендам
|30
|30
|15
|Эммен
|30
|28
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|30
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|30
|16