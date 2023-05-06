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Спарта - ПСВ Эйндховен 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
06 Мая 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Спарта
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1НидерландыврНик Олай
3НидерландызщДирк Абелс
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5ЛюксембургзщМика Пинту
16НидерландызщДжереми ван Муллем
12НидерландызщDylan van Wageningen
6НорвегияпзJoshua Kitolano
10БельгияпзАрно Версейрен
7НидерландынпВито ван Кроой
11ЯпониянпКоки Саито
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
16НидерландыврЙоэль Дроммель
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
22АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
30НидерландызщPatrick van Aanholt
23НидерландыпзЙоей Верман
28МароккопзИсмаэль Сайбари
20НидерландыпзГус Тиль
7НидерландыпзЧави Симонс
27БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3073
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3065
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3062
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3060
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3053
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3052
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3045
8 НЕК Неймеген3038
9 Валвейк3038
10 Херенвен3038
11 Гоу Эхед Иглс3036
12 Фортуна3032
13 Витесс3031
14 Волендам3030
15 Эммен3028
16
Стыковая зона
Эксельсиор3028
17
Зона вылета
Гронинген3017
18
Зона вылета
Камбюр3016

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